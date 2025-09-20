Journées Européennes du Patrimoine Savigny-en-Véron

Journées Européennes du Patrimoine Savigny-en-Véron samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 14H-18H

Visite libre Tous publics

GRATUIT

> Parcours de visite FAIRE MONDE

> Exposition REGARDS, François-Xavier Chanioux (jusqu’au 16 novembre)

> Exposition CROQ and MOB en Rabelaisie (jusqu’au 5 octobre)

> Le bocage du Véron Profitez également d’un moment de détente au cœur d’une nature préservée de 5 hectares de prairies bocagères qui enserrent le musée .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, discover

> « FAIRE MONDE » visitor trail

> « REGARDS, François-Xavier Chanioux » exhibition (until November 16)

> « CROQ and MOB en Rabelaisie » exhibition (until October 5)

> The Véron bocage

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes sind zu entdecken

> Besucherparcours « FAIRE MONDE »

> Ausstellung « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (bis zum 16. November)

> Ausstellung « CROQ and MOB en Rabelaisie » (bis zum 5. Oktober)

> Die Bocage du Véron

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è possibile scoprire

> il percorso di visita « FAIRE MONDE

> mostra « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (fino al 16 novembre)

> Mostra « CROQ e MOB en Rabelaisie » (fino al 5 ottobre)

> Il bocage di Véron

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, podrá descubrir

> Recorrido para visitantes « FAIRE MONDE

> exposición « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (hasta el 16 de noviembre)

> Exposición « CROQ y MOB en Rabelaisie » (hasta el 5 de octubre)

> El bocage de Véron

