Journées Européennes du Patrimoine Savigny-en-Véron

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sont à découvrir
> Parcours de visite FAIRE MONDE
> Exposition REGARDS, François-Xavier Chanioux (jusqu’au 16 novembre)
> Exposition CROQ and MOB en Rabelaisie (jusqu’au 5 octobre)
> Le bocage du Véron
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 14H-18H
Visite libre Tous publics
GRATUIT
> Le bocage du Véron Profitez également d’un moment de détente au cœur d’une nature préservée de 5 hectares de prairies bocagères qui enserrent le musée .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, discover
> « FAIRE MONDE » visitor trail
> « REGARDS, François-Xavier Chanioux » exhibition (until November 16)
> « CROQ and MOB en Rabelaisie » exhibition (until October 5)
> The Véron bocage
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes sind zu entdecken
> Besucherparcours « FAIRE MONDE »
> Ausstellung « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (bis zum 16. November)
> Ausstellung « CROQ and MOB en Rabelaisie » (bis zum 5. Oktober)
> Die Bocage du Véron
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è possibile scoprire
> il percorso di visita « FAIRE MONDE
> mostra « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (fino al 16 novembre)
> Mostra « CROQ e MOB en Rabelaisie » (fino al 5 ottobre)
> Il bocage di Véron
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, podrá descubrir
> Recorrido para visitantes « FAIRE MONDE
> exposición « REGARDS, François-Xavier Chanioux » (hasta el 16 de noviembre)
> Exposición « CROQ y MOB en Rabelaisie » (hasta el 5 de octubre)
> El bocage de Véron
