Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand
Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives
Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Le dispositif « Archives et cinéma » s’invite pour les Journées du Patrimoine !
.
Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr
English :
The « Archives et cinéma » program takes part in the Journées du Patrimoine!
German :
Die Maßnahme « Archive und Kino » lädt zu den Tagen des Kulturerbes ein!
Italiano :
Il progetto « Archivi e Cinema » partecipa alle Giornate del Patrimonio!
Espanol :
El programa « Archivos y Cine » participa en las Jornadas del Patrimonio
L’événement Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-01 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme