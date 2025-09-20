Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le dispositif « Archives et cinéma » s’invite pour les Journées du Patrimoine !

.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr

English :

The « Archives et cinéma » program takes part in the Journées du Patrimoine!

German :

Die Maßnahme « Archive und Kino » lädt zu den Tagen des Kulturerbes ein!

Italiano :

Il progetto « Archivi e Cinema » partecipa alle Giornate del Patrimonio!

Espanol :

El programa « Archivos y Cine » participa en las Jornadas del Patrimonio

L’événement Journées européennes du Patrimoine séances de cinéma aux Archives Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-08-01 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme