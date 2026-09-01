Journées européennes du patrimoine, sélection de l’église de Vergt Loto du Patrimoine place Saint-Jean Vergt

Informations pratiques

Vergt

Journées européennes du patrimoine, sélection de l’église de Vergt Loto du Patrimoine

place Saint-Jean Eglise de Vergt Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à la remise du certificat officiel de sélection par la fondation du patrimoine , de l’église de Vergt au loto du patrimoine.

La cérémonie officielle aura lieu à 11h en l’église de Vergt.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à la remise du certificat officiel de sélection par la fondation du patrimoine , de l’église de Vergt au loto du patrimoine.

La cérémonie officielle aura lieu à 11h en l’église de Vergt.

Profitez également des autres animations programmées pour les journées du patrimoine : exposition « Vergt au temps jadis » sous la halle, et à 15h à la salle paroisialle une conférence animé par Monsieur Rudi Molleman « Un tramway nommé Tacot du Périgord ».

Entrée libre, tout public. .

place Saint-Jean Eglise de Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 52 90 association.vp24@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine, sélection de l’église de Vergt Loto du Patrimoine

To mark European Heritage Days, come and witness the presentation of the official certificate of selection by the Heritage Foundation to Vergt Church for the Heritage Lottery.

The official ceremony will take place at 11.00 am at Vergt Church.

L’événement Journées européennes du patrimoine, sélection de l’église de Vergt Loto du Patrimoine Vergt a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux