Journées Européennes du Patrimoine# Sémaphore SEMAPHORE Landéda

SEMAPHORE, 180 Chemin de Bellevue, Landéda, Finistère

20 septembre 2025, 14:00-18:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition Itinerrances en Finistère de Jean-Pierre Blaise (en présence de l’artiste)

Samedi 17h conférence. Jean-Pierre Blaise présente son travail de graveur et peintre autour des livres d’artiste consacrés au patrimoine, avec des lectures de textes par Anne Plihon. Durant 45 années le paysage et l’architecture, vastes sujets d’inspiration, s’illustrent dans les coffrets d’estampes: découvrez à travers le travail de l’artiste les anges musiciens des églises et chapelles du Léon, les paysages poétiques des rives de l’Aber Wrac’h, les secrets des sentiers finistériens, les travailleurs de la mer en rade de Brest. La rencontre sera suivie d’une séance de ventes et dédicaces des coffrets et livres d’artiste.

Dimanche 17h Inauguration de l’Espace Jean-Claude Pasquier Jean-Claude Pasquier était artiste, passionné de patrimoine, spécialiste de l’histoire de la surveillance des côtes et de la SNSM, passeur de savoirs et très attaché au Sémaphore. La commune inaugure ce dimanche une salle au Sémaphore qui portera son nom. .

+33 6 30 19 37 33

