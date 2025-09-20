Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation « Le Fil Vert » Andigné et Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Sentier d’interprétation Le Fil Vert à Andigné et au Lion d’Angers, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025.

Parcours qui permet de découvrir librement le patrimoine et l’histoire d’Andigné.

Distance 1 km avec panneaux d’interprétation

Parcours qui permet de découvrir librement le patrimoine et l’histoire du Lion-d’Angers.

Distance 2 km avec panneaux d’interprétation

Accessible à tous, aux personnes à mobilité réduite et aux publics avec poussettes

Samedi et dimanche toute la journée .

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 30 16

English :

Le Fil Vert interpretation trail in Andigné and Le Lion d’Angers, as part of the European Heritage Days, September 20 and 21, 2025.

German :

Interpretationspfad Le Fil Vert in Andigné und Le Lion d’Angers, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Percorso di interpretazione Le Fil Vert ad Andigné e Le Lion d’Angers, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Recorrido interpretativo Le Fil Vert en Andigné y Le Lion d’Angers, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

