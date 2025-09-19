JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | SENTIER DU RAMIER SENTIER DU RAMIER Palaminy

SENTIER DU RAMIER Avenue de Martres Palaminy Haute-Garonne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Partez à la découverte de l’Espace Naturel Sensible des bords de Garonne.

Ce sentier familial praticable en toutes saisons est jonché de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

SENTIER DU RAMIER Avenue de Martres Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Discover the Espace Naturel Sensible des bords de Garonne.

This all-season family trail is dotted with educational panels on the flora and fauna of the area

German :

Entdecken Sie den Espace Naturel Sensible des bords de Garonne.

Dieser Familienpfad, der zu jeder Jahreszeit begehbar ist, ist mit Lehrtafeln über Fauna und Flora übersät

Italiano :

Scoprite l’area naturale sensibile sulle rive della Garonna.

Questo percorso per famiglie, adatto a tutte le stagioni, è costellato di pannelli didattici sulla flora e la fauna della zona

Espanol :

Descubra un espacio natural sensible a orillas del Garona.

Este sendero familiar para todas las estaciones está salpicado de paneles didácticos sobre la flora y la fauna de la zona

