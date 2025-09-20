Journées Européennes du Patrimoine Sepvret Sepvret

Rue Saint-Martin Sepvret Deux-Sèvres

Eglise Saint-Martin

Rue Saint-Martin

cheminsourcesepvret@gmail.com

Samedi 20 et dimanche 21

10h-12h30 / 14h-17h30

Exposition Sur les chemins d’ici et d’ailleurs , présentant des randonnées ou des pèlerinages en France, en Europe, en Asie, en Inde, en Amérique du Sud… Et description de l’avancée des réflexions et prévisions d’actions quant à l’avenir de l’église (transformation du lieu cultuel à lieu culturel).

Rue Saint-Martin Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cheminsourcesepvret@gmail.com

