Journées Européennes du Patrimoine: « Séquences contes à 2 » à La Barbeyère

24 chemin des Acacias Crest Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 19:00:00

Séquences contes à 2 , dans le jardin d’hiver.

24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr

English :

Storytelling sessions for 2, in the conservatory.

German :

Märchensequenzen zu zweit , im Wintergarten.

Italiano :

Sessioni di narrazione per 2 persone, nel giardino d’inverno.

Espanol :

Sesiones de cuentacuentos para 2 personas, en el conservatorio.

