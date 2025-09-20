Journées Européennes du Patrimoine: « Séquences contes à 2 » à La Barbeyère Crest
Journées Européennes du Patrimoine: « Séquences contes à 2 » à La Barbeyère Crest samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: « Séquences contes à 2 » à La Barbeyère
24 chemin des Acacias Crest Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Séquences contes à 2 , dans le jardin d’hiver.
.
24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Storytelling sessions for 2, in the conservatory.
German :
Märchensequenzen zu zweit , im Wintergarten.
Italiano :
Sessioni di narrazione per 2 persone, nel giardino d’inverno.
Espanol :
Sesiones de cuentacuentos para 2 personas, en el conservatorio.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: « Séquences contes à 2 » à La Barbeyère Crest a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme