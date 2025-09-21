Journées Européennes du Patrimoine Si le Clos de Bart m’était conté… Saint-Yrieix-la-Perche

Journées Européennes du Patrimoine Si le Clos de Bart m'était conté…
dimanche 21 septembre 2025

Impasse du Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Le Clos de Bart est un des sites les plus emblématiques du pays de Saint Yrieix. C’est dans ces lieux que l’on a découvert le Kaolin, cet or blanc essentiel à la production de porcelaine et qui a donné toutes ses lettres de noblesse à Limoges. Dans cet endroit mythique, vous êtes invité à passer une matinée des plus singulière en prêtant l’oreille à des contes populaires et fantastiques. Les intermèdes convoqueront l’histoire des lieux et de sa belle nature environnante. .

Impasse du Clos de Bart Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

