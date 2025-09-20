Journées Européennes du Patrimoine Site archéologique d’Eysses Site archéologique d’Eysses Villeneuve-sur-Lot

Site archéologique d’Eysses 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Visite guidée, exposition temporaire « Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique » et démonstration de prélèvement et restauration d’une mosaïque de Vérone par Laetitia Raphaël-Leygues, mosaïste.

Site archéologique d’Eysses 1 Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Site archéologique d’Eysses

Guided tour, temporary exhibition « When images illuminate the past: archaeological restitution » and demonstration of the removal and restoration of a Verona mosaic by mosaicist Laetitia Raphaël-Leygues.

German : Journées Européennes du Patrimoine Site archéologique d’Eysses

Führung, Sonderausstellung « Quand l’image éclaire le passé: la restitution archéologique » und Demonstration der Entnahme und Restaurierung eines Mosaiks aus Verona durch die Mosaikkünstlerin Laetitia Raphaël-Leygues.

Italiano :

Visita guidata, mostra temporanea « Quando le immagini illuminano il passato: la restituzione archeologica » e dimostrazione di rimozione e restauro di un mosaico di Verona da parte della mosaicista Laetitia Raphaël-Leygues.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Site archéologique d’Eysses

Visita guiada, exposición temporal « Cuando las imágenes iluminan el pasado: restitución arqueológica » y demostración de la retirada y restauración de un mosaico de Verona por la mosaiquista Laetitia Raphaël-Leygues.

