#Journées Européennes du Patrimoine# Site archéologique d’Iliz Koz Plouguerneau
#Journées Européennes du Patrimoine# Site archéologique d’Iliz Koz Plouguerneau samedi 20 septembre 2025.
#Journées Européennes du Patrimoine# Site archéologique d’Iliz Koz
Site Iliz Koz Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Ouverture du site et du musée.
Le dimanche à 14h30 conférence l’Amoco Cadiz, le naufrage et le procès à Chicago, raconté par Yvon Lambert, témoin direct de la catastrophe. .
Site Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Site archéologique d’Iliz Koz Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-08 par OT PAYS DES ABERS