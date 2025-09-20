JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA Lattes

390, route de Pérols Lattes Hérault

Un week-end d’animations, ateliers et visites… en famille, en solo ou entre amis, venez voyager au cœur des vestiges et de l’histoire de l’antique cité de Lattara.

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Montpellier Méditerranée Métropole s’associe à l’association Acanthe qui réunit les étudiants du Master « Valorisation et Médiation des Patrimoines » de l’Université Paul Valéry de Montpellier pour faire découvrir le site archéologique Lattara-musée Henri Prades et son patrimoine architectural.

Toutes les animations sont gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles sur inscription le jour même au musée.

Une petite soif ? Un petit creux ? L’association Acanthe vous propose les services de sa buvette, de 10h à 18h !

LES ATELIERS

♦ Le comptoir antique et découverte sensorielle [Public familial] Ne manquez pas de vous arrêter au comptoir antique. Vous y trouverez toutes sortes de boissons et de mets typiques du monde antique méditerranéen. Alors faites saliver vos papilles ! Une explosion de senteurs vous attend aussi en ce lieu ! À votre disposition, les odeurs et les parfums de l’Antiquité vous transporteront aux quatre coins de la Méditerranée !

Horaires en continu de 10h à 18h.

♦ Les jeux antiques [Public familial, Jeune public] Les jeux font partie du quotidien des habitants de Lattara. Comme eux, venez vous amuser ! Osselets, puzzles, jeux d’adresse et de plateau, il y en a pour tous les goûts !

Horaires en continu de 10h à 18h.

♦ L’atelier « Aedificium et opera publica » [Enfants à partir de 9 ans | Réservation sur place] Glissez-vous dans la peau des bâtisseurs de l’Antiquité et tentez de reconstituer en LEGO les maisons antiques construites par les Gaulois, les Étrusques et les Grecs à Lattara.

Horaires* (sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h15 / 11h15 / 13h00 / 14h45 / 16h00 / 17h15. Durée ≈ 45 min.

♦ L’atelier « Le p’tit archéologue » [Enfants de 6 à 12 ans | Réservation sur place] Petits aventuriers, venez vous initier aux méthodes de la fouille archéologique de manière ludique. Qui sait, peut-être que des indices se cachent sous la terre ?

Horaires* (sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h15 / 11h30 / 12h45 / 14h45 / 16h00 / 17h15. Durée ≈ 45 min.

♦ L’atelier « Mosaïque » [Enfants à partir de 6 ans | Réservation sur place] Une âme d’artiste ? Venez découvrir les techniques de ce savoir-faire antique. Minutie et créativité seront vos meilleurs atouts.

Horaires* (sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h15 / 11h30 / 13h45 / 15h15 / 17h. Durée 45 min.

♦ L’atelier « Poterie » [Réservation sur place]

Horaires* (sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h30 / 12h45 / 14h30 / 16h30. Durée 1h.

♦ L’atelier « Contes mythologiques » [Enfants 2-4 ans, enfants 5-8 ans | Réservation sur place] S’il y a bien une chose qui relie les peuples ayant vécu à Lattara, ce sont leurs légendes. Asseyez-vous et laissez-vous transporter au pays des contes antiques. Suivez les aventures des dieux et héros qui ont marqué la mythologie gréco-romaine.

Horaires* (sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Contes [2-4 ans] Samedi et dimanche 10h15 / 11h30 / 15h45 / 17h. Durée ≈15 min. ⇒ Contes [5-8 ans] Samedi et dimanche 10h45 / 12h / 14h15 / 15h / 16h15 / 17h30. Durée ≈30 min.

LES VISITES GUIDÉES

♦ Le site archéologique de Lattara [Tout public | Réservation sur place] Que le voyage commence ! Le temps d’une visite, partez à la découverte des vestiges du port antique de Lattara, conservés sur le site archéologique. À la croisée des chemins et des peuples, venez sillonner les rues que les Gaulois, les Étrusques, les Grecs et les Romains ont parcouru durant près de sept siècles.

Horaires* (Sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h15 / 12h00 / 13h45 / 15h30. Durée ≈ 1h.

♦ La restitution d’une maison gauloise [Tout public | Réservation sur place] Envie d’une petite escale ? Le projet d’archéologie expérimentale de la maison gauloise vous attend. Parcourez les lieux et découvrez comment les habitants de Lattara vivaient et construisaient leurs maisons.

Horaires* (Sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h15 / 11h45 / 14h00 / 15h30 / 17h00. Durée ≈ 30 min.

♦ Balade contée sur le site archéologique [Public familial, Jeune public | Réservation sur place]

Horaires* (Sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h45 / 12h15 / 14h45 / 16h15. Durée ≈ 45 min.

♦ Visite flash de l’exposition temporaire « Chevaux, héros oubliés ? archéologie d’une espèce au fil du temps » [Public familial | Réservation sur place]

Horaires* (Sur réservation | dans la limite des places disponibles) ⇒ Samedi et dimanche 10h30 / 11h15 / 12h / 13h30 / 14h15 / 15h / 16h / 17h. Durée ≈ 30 min.

LES VISITES LIBRES

♦ « Chevaux, héros oubliés ? archéologie d’une espèce au fil du temps » profitez du week-end pour visiter la nouvelle exposition temporaire.

♦ « Lattara. Port gaulois en Méditerranée » Venez découvrir la collection permanente, qui intègre les dernières découvertes scientifiques réalisées lors des campagnes de fouilles programmées sur le site archéologique, ainsi que les résultats des fouilles d’archéologie préventive réalisées sur la commune de Lattes (La Céreirède, La Cougourlude, Les Hauts de Lattes, déplacement de l’autoroute A9…).

Entrée libre tout le week-end de 10h à 18h .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

A weekend of events, workshops and tours… with family, friends or on your own, come and discover the remains and history of the ancient city of Lattara.

German :

Ein Wochenende voller Animationen, Workshops und Besichtigungen… Ob mit der Familie, allein oder mit Freunden, reisen Sie zu den Überresten und in die Geschichte der antiken Stadt Lattara.

Italiano :

Un fine settimana di eventi, laboratori e visite… in famiglia, da soli o con gli amici, venite a scoprire i resti e la storia dell’antica città di Lattara.

Espanol :

Un fin de semana de eventos, talleres y visitas… En familia, solo o con amigos, venga a explorar los vestigios y la historia de la antigua ciudad de Lattara.

