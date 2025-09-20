#Journées Européennes du Patrimoine# Site de Lanorven Plabennec

#Journées Européennes du Patrimoine# Site de Lanorven Plabennec samedi 20 septembre 2025.

#Journées Européennes du Patrimoine# Site de Lanorven

Musée de la Forge Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association Santez Anna Lanorven a le plaisir de vous accueillir sur le site de Lanorven riche en patrimoine. Visites gratuites .

Dans la chapelle 7 artistes locaux tous amateurs vont exposer leurs oeuvres de peinture et sculptures.

Dans le musée de la forge, riche en outils et matériel , Daniel Abéguilé vous fera découvrir le métier de forgeron grâce à ses démonstrations du travail du fer.

Dans le local associatif le club naval de modélisme de Plabennec exposera ses magnifiques maquettes.

Les responsables de l’association sont heureux de vous faire visiter ce lieu chargé d’histoire et riche en métiers d’autrefois. .

Musée de la Forge Plabennec 29860 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Site de Lanorven Plabennec a été mis à jour le 2025-09-11 par OT PAYS DES ABERS