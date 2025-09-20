Journées Européennes du Patrimoine Site du Bois II Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Carreau de Bois II lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025.

Le site des anciennes Mines de fer s’anime à l’occasion des Européennes du Patrimoine. Les différents acteurs du carreau se sont associés pour proposer un programme complet ouvert à tous. Nombreuses animations avec visites, expositions, ateliers, performances artistiques…

Centrale 7

>595 rue du Carreau de Bois II

Venez découvrir les activités de l’association Centrale 7, animée par des artistes depuis plus de 15 ans

Samedi et dimanche // 11h à 18h

Visite libre des intérieurs et extérieurs

Visite commentée des ateliers à 14h et à 17h

Spectacle Kaléidoscope

8€ tarif plein 5,50€ tarif réduit (enfants-12 ans, demandeurs d’emploi)

centralesept@gmail.com https://centrale7.net

Site du Bois II

• Découverte de l’ancien site minier avec l’Association des Mines de Fer de l’Anjou qui propose des visites guidées sur son site Sur les pas des Mineurs de Fer . Visite guidée à 15h.

Florent Maussion ouvrira son atelier de peintures.

• Exposition Voyage sous-marin avec les sculpture d’Éric Sanchez

Samedi et Dimanche // 15h-19h

Gratuit.

Parc de Terre Noire

Lieu artistique et atypique dédié à la création artistique abrite le bâtiment des anciennes mines de fer consacré au bouletage. Ouvert à la visite. .

Nyoiseau Carreau de Bois II Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 contact@centrale7.net

