Informations pratiques

Montcenis

Journées européennes du patrimoine : Skokiaan Brass Band

Place de la Mairie Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Skokiaan Brass Band, c’est l’énergie explosive des brass bands façon Nouvelle-Orléans sublimée par des influences funk, soul, jazz, caribéennes et africaines.

Après un voyage fondateur à La Nouvelle-Orléans en 2015, le groupe sort We Need Music! (2018) puis The French Touch (2020), produit par Kirk Joseph, légende du Dirty Dozen Brass Band. Une tournée au Togo en 2022 ouvre un nouvel horizon musical, enrichissant leur répertoire de couleurs africaines. Leur dernier album, Skoki Mama (2024), produit par Scott Billington et enregistré entre la France, les États-Unis, le Bénin et le Ghana, met en lumière des invités prestigieux tels que John Boutté, Kevin Louis, Lisa Caldognetto, Cynthia Abraham, Sabine Kouli ou l’Harmony’s Brass Band. .

Place de la Mairie Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine : Skokiaan Brass Band

L’événement Journées européennes du patrimoine : Skokiaan Brass Band Montcenis a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II