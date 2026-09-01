Journées européennes du patrimoine : Société d’histoire naturelle du Creusot Les Arcades (dernier étage) Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : Société d’histoire naturelle du Creusot

Les Arcades (dernier étage) 7 boulevard Henri-Paul Schneider Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir les locaux de la Société d’histoire naturelle à « l’École du Boulevard », ses collections anciennes : oiseaux et mammifères naturalisés, fossiles et minéraux, insectes, herbiers… et profiter d’ateliers d’observations microscopiques, prolongés par un circuit de découverte accompagnée des arbres remarquables du parc, organisé au départ du local. .

Les Arcades (dernier étage) 7 boulevard Henri-Paul Schneider Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 28 30 38 shncreusot@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine : Société d’histoire naturelle du Creusot

L’événement Journées européennes du patrimoine : Société d’histoire naturelle du Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II