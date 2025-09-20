Journées Européennes du Patrimoine soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Venez passer un moment convivial et pousser la chansonnette sous la halle de Villeréal lors d’une soirée karaoké sur le thème « Chantons notre Patrimoine Musical »

English : Journées Européennes du Patrimoine soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Come and join us for an evening of karaoke on the theme of « Chantons notre Patrimoine Musical » (Let’s sing our musical heritage) in Villeréal’s covered market

German : Journées Européennes du Patrimoine soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Verbringen Sie einen geselligen Abend in der Halle von Villeréal mit Karaoke unter dem Motto « Chantons notre Patrimoine Musical » (Singen wir unser musikalisches Erbe)

Italiano :

Venite a godervi una serata di karaoke sotto il mercato coperto di Villeréal sul tema « Cantare il nostro patrimonio musicale »

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Venga a disfrutar de una velada de karaoke bajo el mercado cubierto de Villeréal sobre el tema « Cantar nuestro patrimonio musical »

