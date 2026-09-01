Journées européennes du patrimoine Route de la Roche Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Journées européennes du patrimoine

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Musée de préhistoire de Solutré célèbre les 160 ans des premières fouilles archéologiques du gisement de Solutré. Depuis 1866, ce site emblématique n’a cessé de révéler ses secrets et de faire progresser la connaissance de la Préhistoire.

Expositions, visites guidées, projection et démonstration vous invitent à revivre cette extraordinaire aventure scientifique. .

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Grand Site