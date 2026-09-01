Journées européennes du patrimoine Route de la Roche Solutré-Pouilly
dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Roche · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Journées européennes du patrimoine
Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Musée de préhistoire de Solutré célèbre les 160 ans des premières fouilles archéologiques du gisement de Solutré. Depuis 1866, ce site emblématique n’a cessé de révéler ses secrets et de faire progresser la connaissance de la Préhistoire.
Expositions, visites guidées, projection et démonstration vous invitent à revivre cette extraordinaire aventure scientifique. .
Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Grand Site
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