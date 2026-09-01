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AGENDA · Solutré-Pouilly

Journées européennes du patrimoine Route de la Roche Solutré-Pouilly

dimanche 20 septembre 2026 · Route de la Roche · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la Roche
Adresse
Parking P1 de la Roche de Solutré
Ville
71960 Solutré-Pouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Solutré-Pouilly

Journées européennes du patrimoine

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Musée de préhistoire de Solutré célèbre les 160 ans des premières fouilles archéologiques du gisement de Solutré. Depuis 1866, ce site emblématique n’a cessé de révéler ses secrets et de faire progresser la connaissance de la Préhistoire.
Expositions, visites guidées, projection et démonstration vous invitent à revivre cette extraordinaire aventure scientifique.   .

Route de la Roche Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Grand Site

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