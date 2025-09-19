JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | SORTIE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL Quai des Fusillés Cazères

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | SORTIE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL Quai des Fusillés Cazères vendredi 19 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | SORTIE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Quai des Fusillés Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

La balade nous conduira jusqu’au bras mort de Couladère où l’on pourra observer la biodiversité d’une zone humide, notamment le massif de nénuphars, site très rare et unique dans notre région.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Quai des Fusillés QUAI DES FUSILLÉS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

The walk will take us as far as the Couladère oxbow, where we’ll be able to observe the biodiversity of a wetland, in particular the water lily bed, a very rare and unique site in our region.

German :

Die Wanderung führt uns zum toten Arm von Couladère, wo wir die Biodiversität eines Feuchtgebiets beobachten können, insbesondere das Seerosenmassiv, ein sehr seltener und einzigartiger Standort in unserer Region.

Italiano :

La passeggiata ci porterà fino alla lanca di Couladère, dove potremo osservare la biodiversità di una zona umida, in particolare le aiuole di ninfee, un sito molto raro e unico nella nostra regione.

Espanol :

El paseo nos llevará hasta la cocha de la Couladère, donde podremos observar la biodiversidad de un humedal, en particular los lechos de nenúfares, un lugar muy raro y único en nuestra región.

