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Journées européennes du patrimoine Sortie initiation sur la traînière Association Ur Joko Association Ur Joko Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Association Ur Joko · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Sortie initiation sur la traînière Association Ur Joko Association Ur Joko Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Association Ur Joko
Adresse
5 Rue Rodolphe Caillaux
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Sortie initiation sur la traînière Association Ur Joko

Association Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Et si vous vous mettiez à la traînière ?
Le club Ur Joko vous ouvre ses portes pour une initiation conviviale, ouverte à tous !   .

Association Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Sortie initiation sur la traînière Association Ur Joko

L’événement Journées européennes du patrimoine Sortie initiation sur la traînière Association Ur Joko Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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