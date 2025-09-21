Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

La compagnie Pic la Poule est invitée à créer une déambulation dans le site patrimonial remarquable où les espaces vous seront révélés autrement. Laissez-vous porter par la danse et la musique. Barbara Blanchet et Veronica Onetto-Curdy SURGIR(ont) d’entre les murs…

Réservation auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité.

Lieu de RDV dans le centre historique, donné au moment de la réservation. .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs

German : Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectable Surgir d’entre les murs Périgueux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Communal de Périgueux