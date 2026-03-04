Journées Européennes du Patrimoine spectacle acrobatique et animations diverses Barenton

Journées Européennes du Patrimoine spectacle acrobatique et animations diverses

Musée du Poiré Barenton Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Lors de cette journée sous le signe du patrimoine, venez déambuler dans le verger conservatoire du Musée du Poiré avec l’association Ultra Basse Normandie et comptempler le spectacle de mât chinois de la circassienne originaire de Mantilly, Irène Mousset. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

