Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle acrobatique et animations diverses Barenton
dimanche 20 septembre 2026 · Barenton
Informations pratiques
Barenton
Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle acrobatique et animations diverses
Musée du Poiré Barenton Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lors de cette journée sous le signe du patrimoine, venez déambuler dans le verger conservatoire du Musée du Poiré avec l’association Ultra Basse Normandie et comptempler le spectacle de mât chinois de la circassienne originaire de Passais, Irène Mousset. .
Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle acrobatique et animations diverses
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle acrobatique et animations diverses Barenton a été mis à jour le 2026-09-04 par Attitude Manche
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