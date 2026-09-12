Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle Les Impressionnantes

À l’heure des 150 ans de l’impressionnisme, venez plonger au cœur d’un spectacle hybride mêlant théâtre, danse, musique et body painting, éclairant par un nouveau prisme le mouvement impressionniste, une révolution picturale au féminin à travers des artistes pionnières Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Cassatt et Marie Bracquemond.

Pour plus de confort, apportez votre chaise. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au château de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme