Informations pratiques

Saint-Clair-de-Halouze

Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au chevalement

Carreau de la mine Saint-Clair-de-Halouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à un spectacle consacré à l’univers minier et à la mémoire des hommes qui ont travaillé dans les mines de fer normandes.

Présenté au pied du chevalement, dernier témoin de ce type encore conservé en Normandie, cette représentation vous plongera dans l’histoire unique de notre passé minier.

Une occasion originale de découvrir autrement ce patrimoine industriel exceptionnel et de faire revivre, le temps d’un après-midi, une page marquante de l’histoire du territoire.

Tarif Libre au chapeau .

Carreau de la mine Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au chevalement

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectacle au chevalement Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo