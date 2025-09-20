Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu Bourdeilles

Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu Bourdeilles samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

IZURAN le nouveau spectacle, narratif, mystique et émotionnel, inspiré des légendes d’Al-Andalus de la Cie Labora Ognya !

Spectacle solo, env.30 min.

Ouverture des portes 20h30. Réservations (places limitées)

Portée par les vents mystiques d’Al-Andalus, l’héritière d’un peuple aux racines profondes Izuran , part en quête des Gardiennes Ancestrales, à la recherche de sa propre vérité. Invoquant le coffre des Mères Sacrées, elle ouvre les portes de son destin. Jonglerie de feu, danses envoûtantes et rituels enflammés rythment cette Odyssée spirituelle, où chaque flamme révèle une étape de sa quête intérieure.​ Plongez dans un voyage émotionnel, alliant tradition et modernité, inspiré par les légendes d’Al-Andalus et des femmes maures/berbères.

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

English : Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu

« IZURAN » the new show, narrative, mystical and emotional, inspired by the legends of Al-Andalus from Cie Labora Ognya!

Solo show, approx.30 min.

Doors open 8.30pm. Reservations (limited seating)

German : Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu

« IZURAN » ist die neue, narrative, mystische und emotionale Show, die von den Legenden von Al-Andalus der Cie Labora Ognya inspiriert ist!

Solovorstellung, ca.30 min.

Öffnung der Türen 20.30 Uhr. Reservierungen (begrenzte Plätze)

Italiano :

« IZURAN », il nuovo spettacolo, narrativo, mistico ed emozionale, ispirato alle leggende di Al-Andalus della Cie Labora Ognya!

Spettacolo personale, circa 30 minuti.

Apertura porte alle 20.30. Prenotazioni (posti limitati)

Espanol : Journées européennes du Patrimoine: spectacle de feu

¡ »IZURAN », el nuevo espectáculo, narrativo, místico y emocional, inspirado en las leyendas de Al-Andalus de la Cie Labora Ognya!

Espectáculo en solitario, aprox.30 min.

Apertura de puertas a las 20.30 h. Reservas (plazas limitadas)

