Informations pratiques

Saint-Clair-de-Halouze

Journées Européennes du Patrimoine Spectacle et visite au chevalement illuminé

Carreau de la mine Saint-Clair-de-Halouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Le Savoir & Le Fer vous invite à une soirée exceptionnelle sur le carreau de la mine de Saint-Clair, autour du dernier chevalement minier conservé en Normandie.

À 17 h et 18 h, partez à la découverte de l’histoire du carreau de la mine, des derniers mineurs et du dernier chevalement de Normandie lors d’une visite guidée.

À 20 h 30, laissez-vous ensuite emporter par Fer autour d’un café , un spectacle inspiré de l’univers minier qui fait revivre la mémoire des femmes et des hommes ayant façonné ce territoire avec un chevalement illuminé.

Une petite restauration et une buvette seront proposées sur place tout au long de la soirée afin de partager un moment convivial.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce site emblématique du patrimoine minier normand.

Tarif Libre au chapeau .

Carreau de la mine Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Spectacle et visite au chevalement illuminé

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectacle et visite au chevalement illuminé Saint-Clair-de-Halouze a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo