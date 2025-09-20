Journées européennes du Patrimoine Spectacle Le Jardin aux oiseaux au Château de Beaulin Saint-Florent

Journées européennes du Patrimoine Spectacle Le Jardin aux oiseaux au Château de Beaulin Saint-Florent samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine Spectacle Le Jardin aux oiseaux au Château de Beaulin

Route de Villemurlin Saint-Florent Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Vivez une expérience bluffante une balade-spectacle avec deux virtuoses de la reproduction des chants d’oiseaux !

– par le service Culture et Patrimoine du Val de Sully

Vivez une expérience bluffante une balade-spectacle avec deux virtuoses de la reproduction des chants d’oiseaux !

À pas feutrés, vous commencez votre déambulation… Les chanteurs d’oiseaux sifflent, trillent, gazouillent et surprise les oiseaux leur répondent ! Fauvette, merle, rouge-gorge, geai, pinson .. 5 .

Route de Villemurlin Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

English :

Enjoy a breathtaking experience: a walk and show with two virtuosos of bird song reproduction!

German :

Erlebe eine verblüffende Erfahrung: ein Spaziergang mit zwei Virtuosen der Vogelgesangsreproduktion!

Italiano :

Godetevi un’esperienza mozzafiato: una passeggiata e uno spettacolo con due virtuosi della riproduzione del canto degli uccelli!

Espanol :

Disfrute de una experiencia impresionante: ¡un paseo y espectáculo con dos virtuosos de la reproducción del canto de los pájaros!

L’événement Journées européennes du Patrimoine Spectacle Le Jardin aux oiseaux au Château de Beaulin Saint-Florent a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE