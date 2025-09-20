Journées européennes du Patrimoine Spectacle Le Jardin aux oiseaux au Château de Beaulin Saint-Florent
Route de Villemurlin Saint-Florent Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20
Vivez une expérience bluffante une balade-spectacle avec deux virtuoses de la reproduction des chants d’oiseaux !
– par le service Culture et Patrimoine du Val de Sully
À pas feutrés, vous commencez votre déambulation… Les chanteurs d’oiseaux sifflent, trillent, gazouillent et surprise les oiseaux leur répondent ! Fauvette, merle, rouge-gorge, geai, pinson .. 5 .
Route de Villemurlin Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr
English :
Enjoy a breathtaking experience: a walk and show with two virtuosos of bird song reproduction!
German :
Erlebe eine verblüffende Erfahrung: ein Spaziergang mit zwei Virtuosen der Vogelgesangsreproduktion!
Italiano :
Godetevi un’esperienza mozzafiato: una passeggiata e uno spettacolo con due virtuosi della riproduzione del canto degli uccelli!
Espanol :
Disfrute de una experiencia impresionante: ¡un paseo y espectáculo con dos virtuosos de la reproducción del canto de los pájaros!
