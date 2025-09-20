Journées Européennes du patrimoine Spectacle “Maquis, l’ardeur des jours heureux” Saint-Germain-les-Belles

Journées Européennes du patrimoine Spectacle “Maquis, l’ardeur des jours heureux” Saint-Germain-les-Belles samedi 20 septembre 2025.

Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-20

Cette pièce se déroule dans un maquis sous l’Occupation à la lueur de la lune, cinq résistants et résistantes se réunissent, partageant chants, poésie, discussions politiques et actes de sabotage.

Cette programmation résonne particulièrement avec l’histoire et le patrimoine régional elle fait écho à l’engagement des Résistants limousins et, plus spécifiquement, au groupe de résistants de Magnac‑Bourg, lequel a joué un rôle déterminant dans l’armement du maquis du Limousin aux côtés de Georges Guingouin .

Dans le cadre des 80 ans de la libération, l’exposition réalisée par l’ANACR de Châteauneuf-la-Forêt, nous raconte le rôle des hommes et des femmes de Magnac-Bourg qui se sont engagés activement auprès de Georges Guingouin, sera présentée à partir de 18h. Salle des fêtes de St Germain-les-Belles. .

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

