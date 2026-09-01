Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire

Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Déambulation contée proposée par la compagnie du Théâtre en Partance, accompagnée par un musicien saxophoniste. Inspirés d’un mystérieux grimoire, ces récits mèneront le spectateur à la rencontre d’étonnants personnages une sorcière, un glouton, un couple d’alchimistes… .

Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

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English : Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire

L’événement Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles