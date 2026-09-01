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Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dimanche 20 septembre 2026 · Cour du Foyer · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cour du Foyer
Adresse
25 rue du général Huard
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire

Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Déambulation contée proposée par la compagnie du Théâtre en Partance, accompagnée par un musicien saxophoniste. Inspirés d’un mystérieux grimoire, ces récits mèneront le spectateur à la rencontre d’étonnants personnages une sorcière, un glouton, un couple d’alchimistes…   .

Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11  mps@cnvilledieu.fr

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English : Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire

L’événement Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles

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