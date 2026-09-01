Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Cour du Foyer Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
dimanche 20 septembre 2026 · Cour du Foyer · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire
Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Déambulation contée proposée par la compagnie du Théâtre en Partance, accompagnée par un musicien saxophoniste. Inspirés d’un mystérieux grimoire, ces récits mèneront le spectateur à la rencontre d’étonnants personnages une sorcière, un glouton, un couple d’alchimistes… .
Cour du Foyer 25 rue du général Huard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire
L’événement Journées européennes du patrimoine > Spectacle musical et déambulatoire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- Courses hippiques Route d’Avranches Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 13 septembre 2026
- Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Salle des Fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 17 septembre 2026
- Visite guidée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 18 septembre 2026
- Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 18 septembre 2026
- Visite libre de la maison du Patrimoine Sourdin, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 19 septembre 2026