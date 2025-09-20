Journées européennes du patrimoine Spectacle son et lumière Digny

Journées européennes du patrimoine Spectacle son et lumière Digny samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Spectacle son et lumière

Digny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Spectacle son et lumière en l’église de Digny comme vous ne l’avez jamais vue ou revue avec une version améliorée.

Spectacle son et lumière en l’église de Digny comme vous ne l’avez jamais vue ou revue avec une version améliorée. .

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Sound and light show in the church of Digny as you’ve never seen it before, with an improved version.

German :

Ton- und Lichtshow in der Kirche von Digny, wie Sie sie noch nie gesehen oder mit einer verbesserten Version wiedergesehen haben.

Italiano :

Spettacolo di suoni e luci nella chiesa di Digny come non l’avete mai visto prima, con una versione migliorata.

Espanol :

Un espectáculo de luz y sonido en la iglesia de Digny como nunca antes lo había visto, con una versión mejorada.

L’événement Journées européennes du patrimoine Spectacle son et lumière Digny a été mis à jour le 2025-09-17 par OTs DU PERCHE