Journées Européennes du Patrimoine Spectacles d’escrime artistique au Château de Lanloup Lanloup

Journées Européennes du Patrimoine Spectacles d’escrime artistique au Château de Lanloup Lanloup samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Spectacles d’escrime artistique au Château de Lanloup

1 Lieu-dit Kervad vihan Lanloup Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Cercle d’escrime de Paimpol et le Château de Lanloup s’associent pour vous proposer un voyage à travers Histoire et histoires. Tout au long du week-end, vous seront proposées des scènettes racontant l’histoire locale, des invasions vikings à la renaissance en passant par le chemin de Compostelle. Présentations à 11h, 14h30 et 16h30. Une visite des jardins sur le thème Élément architectural vous sera également proposée à 15h. Vente d’artisanat local. Parking et buvette sur place. .

1 Lieu-dit Kervad vihan Lanloup 22580 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectacles d’escrime artistique au Château de Lanloup Lanloup a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol