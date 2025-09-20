JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ST-BÉAT-LEZ Saint-Béat-Lez

Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Exposition de peintures de Marie Féougier au Moulin des Arts et visite du Trésor à l’église St-Privat.
Visites libres et gratuites.   .

Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05 

English :

Exhibition of paintings by Marie Féougier at the Moulin des Arts and visit to the Treasury at St-Privat church.

German :

Gemäldeausstellung von Marie Féougier im Moulin des Arts und Besichtigung der Schatzkammer in der St-Privat-Kirche.

Italiano :

Mostra di dipinti di Marie Féougier al Moulin des Arts e visita al Tesoro della chiesa di St-Privat.

Espanol :

Exposición de cuadros de Marie Féougier en el Moulin des Arts y visita al Tesoro de la iglesia de St-Privat.

