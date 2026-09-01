Informations pratiques

Les Bondons

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : SUR LA ROUTE DES MENHIRS

Les Bondons Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC et spécialiste des mégalithes.

Pendant 1h30, découvrez les particularités des menhirs des Bondons au fil de ce parcours.

Rendez-vous à 14h à la Maison des menhirs des Bondons.

Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC et spécialiste des mégalithes.

Pendant 1h30, découvrez les particularités des menhirs des Bondons au fil de ce parcours.

Rendez-vous à 14h à la Maison des menhirs des Bondons. .

Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 66 14

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English :

Guided tour of the Veissière menhirs led by Philippe Galant, a research engineer at the DRAC and a specialist in megaliths.

Over the course of 1 hour and 30 minutes, discover the unique features of the Bondons menhirs along this tour.

Meet at 2:00 p.m. at the Maison des Menhirs des Bondons.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : SUR LA ROUTE DES MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-09-11 par Conseil Départemental