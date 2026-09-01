JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : SUR LA ROUTE DES MENHIRS Les Bondons
samedi 19 septembre 2026 · Les Bondons
Informations pratiques
Les Bondons
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : SUR LA ROUTE DES MENHIRS
Les Bondons Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC et spécialiste des mégalithes.
Pendant 1h30, découvrez les particularités des menhirs des Bondons au fil de ce parcours.
Rendez-vous à 14h à la Maison des menhirs des Bondons.
Visite guidée des menhirs de la Veissière par Philippe Galant, ingénieur de recherche à la DRAC et spécialiste des mégalithes.
Pendant 1h30, découvrez les particularités des menhirs des Bondons au fil de ce parcours.
Rendez-vous à 14h à la Maison des menhirs des Bondons. .
Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 66 14
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English :
Guided tour of the Veissière menhirs led by Philippe Galant, a research engineer at the DRAC and a specialist in megaliths.
Over the course of 1 hour and 30 minutes, discover the unique features of the Bondons menhirs along this tour.
Meet at 2:00 p.m. at the Maison des Menhirs des Bondons.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : SUR LA ROUTE DES MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-09-11 par Conseil Départemental
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