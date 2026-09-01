UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plozévet

Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées Plozévet

samedi 19 septembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
14 Rue de Quimper
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées

14 Rue de Quimper Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme : des visites guidées décalées et embarquées avec les comédiens de la compagnie Le Criporteur, collectif rennais de professionnels des arts vivants, rodés à l’improvisation et au rapport de proximité.

Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR et laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur mesure à la découverte de l’histoire du Haut Pays Bigouden et de lieux emblématiques ou méconnus de son patrimoine.

Durée : 2 h 30 environ
Tout public
Places limitées – Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/le-patrimoine-en-dehors-des-clous

En partenariat avec les associations : Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.
Ce projet est soutenu par l’État-DRAC Bretagne et la Région Bretagne dans le cadre du pacte de développement culturel du Haut Pays Bigouden.   .

14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 87 04 90 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées Plozévet a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Plozévet (Finistère)