Informations pratiques

Plozévet

Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées

14 Rue de Quimper Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme : des visites guidées décalées et embarquées avec les comédiens de la compagnie Le Criporteur, collectif rennais de professionnels des arts vivants, rodés à l’improvisation et au rapport de proximité.

Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR et laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur mesure à la découverte de l’histoire du Haut Pays Bigouden et de lieux emblématiques ou méconnus de son patrimoine.

Durée : 2 h 30 environ

Tout public

Places limitées – Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/le-patrimoine-en-dehors-des-clous

En partenariat avec les associations : Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.

Ce projet est soutenu par l’État-DRAC Bretagne et la Région Bretagne dans le cadre du pacte de développement culturel du Haut Pays Bigouden. .

14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 87 04 90 05

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées Plozévet a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden