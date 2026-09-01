Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées Plozévet
samedi 19 septembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées
14 Rue de Quimper Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme : des visites guidées décalées et embarquées avec les comédiens de la compagnie Le Criporteur, collectif rennais de professionnels des arts vivants, rodés à l’improvisation et au rapport de proximité.
Embarquez à bord du bus du GLAD TOUR et laissez-vous surprendre par la créativité et l’humour de la compagnie en suivant un circuit sur mesure à la découverte de l’histoire du Haut Pays Bigouden et de lieux emblématiques ou méconnus de son patrimoine.
Durée : 2 h 30 environ
Tout public
Places limitées – Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/le-patrimoine-en-dehors-des-clous
En partenariat avec les associations : Histoire et Patrimoine de Plozévet, Patrimoine Plovan, Patrimoine de Pouldreuzic, Patrimoine de Plogastel-Saint-Germain, Club Patrimoine de Landudec.
Ce projet est soutenu par l’État-DRAC Bretagne et la Région Bretagne dans le cadre du pacte de développement culturel du Haut Pays Bigouden. .
14 Rue de Quimper Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 87 04 90 05
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine sur le Haut pays Bigouden – Visites itinérantes embarquées Plozévet a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden
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