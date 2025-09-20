Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur avenue Jacques Demy Rochefort

Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur avenue Jacques Demy Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur

avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Samedi et dimanche, sur les deux rives animations et visite.

.

avenue Jacques Demy Site du pont Transbordeur Rochefort 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

English : European Heritage Days on the Transbordeur Bridge site

Saturday and Sunday, on both banks: entertainment and tours.

German : Europäische Tage des Kulturerbes auf dem Gelände der Pont Transbordeur

Samstag und Sonntag an beiden Ufern: Unterhaltungsprogramm und Besichtigung.

Italiano :

Sabato e domenica, su entrambe le sponde del fiume: attività e visite.

Espanol :

Sábado y domingo, en ambas orillas del río: actividades y visitas.

L’événement Journées européennes du patrimoine sur le site du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan