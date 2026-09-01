Informations pratiques

Asnières

Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne »

Asnières Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Mémoires d’Asnières propose à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une après-midi sur le thème « Les moulins de Calonne ». .

Asnières 27260 Eure Normandie +33 6 83 64 36 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne »

L’événement Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne » Asnières a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge