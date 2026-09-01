Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne » Asnières
samedi 19 septembre 2026 · Asnières
Informations pratiques
Asnières
Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne »
Asnières Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Mémoires d’Asnières propose à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une après-midi sur le thème « Les moulins de Calonne ». .
Asnières 27260 Eure Normandie +33 6 83 64 36 33
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English : Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne »
L’événement Journées européennes du Patrimoine sur le thème « Les moulins de la Calonne » Asnières a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge