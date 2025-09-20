Journées européennes du patrimoine Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard

Journées européennes du patrimoine Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard samedi 20 septembre 2025.

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Visite guidée du Musée Tancrède de hauteville-la-Guichard .

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

