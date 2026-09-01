Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné Mairie Thorigné-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Thorigné-d'Anjou
Informations pratiques
Thorigné-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné
Mairie 6 Rue de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 septembre 2026.
L’Association Art Théâtre de Thorigné d’Anjou (AATT) propose une lecture promenade dans le village.
Le samedi midi grand pique-nique communal autour de l’étang organisé par 3 associations AATT – Anim’Thorigné et les riverains de l’étang avec un concours de la meilleure tarte aux pommes qui, les unes à côtés des autres, feront le concours de la tarte la plus longue.
Le dimanche à la salle de l’étang aura lieu organisé par l’association TACT un évènement « Art de Vivre et Cocooning »; .
Mairie 6 Rue de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Thorigné-d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik Route du Lion d’Angers Thorigné-d’Anjou 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Lavoir Saint-Martin – Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Martin – Thorigné-d’Anjou Thorigné-d’Anjou 19 septembre 2026
- Manoir de la Harderie, Manoir de la Harderie, Thorigné-d’Anjou 20 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou 20 septembre 2026