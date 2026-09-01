Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné Mairie Thorigné-d’Anjou

Informations pratiques

Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné

Mairie 6 Rue de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 septembre 2026.

L’Association Art Théâtre de Thorigné d’Anjou (AATT) propose une lecture promenade dans le village.

Le samedi midi grand pique-nique communal autour de l’étang organisé par 3 associations AATT – Anim’Thorigné et les riverains de l’étang avec un concours de la meilleure tarte aux pommes qui, les unes à côtés des autres, feront le concours de la tarte la plus longue.

Le dimanche à la salle de l’étang aura lieu organisé par l’association TACT un évènement « Art de Vivre et Cocooning »; .

Mairie 6 Rue de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15

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English :

European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Sur les pas d’un meurtrier à Thorigné Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu