Journées Européennes du Patrimoine Sur les traces de Dun Le Roy Dun-sur-Auron

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire fascinante de Dun-sur-Auron grâce à une visite guidée inédite de l’ancienne ville fortifiée de Dun Le Roy.

Sur les traces de Dun Le Roy. Samedi 20 septembre 2025 à 10h30 et 14h00.

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les vestiges de la cité médiévale, son tracé ancien, ses fortifications et son évolution au fil des siècles. Une balade immersive qui vous mènera à travers les ruelles et les paysages où se dessine encore l’empreinte du passé.

Visite gratuite, sur réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois au 02 48 64 38 10 ou par mail à tourisme@cdcledunois.fr 0 .

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, immerse yourself in the fascinating history of Dun-sur-Auron with an original guided tour of the ancient fortified town of Dun Le Roy.

German :

Tauchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in die faszinierende Geschichte von Dun-sur-Auron ein und erleben Sie eine einzigartige Führung durch die alte Festungsstadt Dun Le Roy.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, immergetevi nell’affascinante storia di Dun-sur-Auron con una visita guidata originale dell’antica città fortificata di Dun Le Roy.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, sumérjase en la fascinante historia de Dun-sur-Auron con una original visita guiada a la antigua ciudad fortificada de Dun Le Roy.

