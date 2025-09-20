Journées européennes du patrimoine SUR LES TRACES DU MUR DE L’ATLANTIQUE Fécamp

Journées européennes du patrimoine SUR LES TRACES DU MUR DE L’ATLANTIQUE Fécamp samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous devant l’école Jean-Lorrain Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Petite randonnée à pied sur le circuit 39-45.

Parcours à dénivelé.

Au départ de l’école Jean-Lorrain, le chemin mène au cap Fagnet, sur les traces du mur de l’Atlantique, jalonné de blockhaus.

Vient ensuite l’abri sanitaire allemand, lieu insolite creusé dans la craie.

Fécamp est membre du club D-Day, piloté par la Région Normandie.

Prévoir des chaussures confortables et vêtements chauds. .

Rendez-vous devant l’école Jean-Lorrain Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

