Journées européennes du patrimoine Talents et savoir-faire Saché samedi 20 septembre 2025.

rue du Château Saché Indre-et-Loire

2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Dans le parc, des artisans de la vallée de l’Indre exposent leurs produits et leur savoir-faire dans le cadre de la manifestation « Sur les chemins des talents et savoir-faire » organisée par la commune de Saché. Gratuit, Sans réservation

rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

English :

In the park, artisans from the Indre valley exhibit their products and skills as part of the « Sur les chemins des talents et savoir-faire » event organized by the commune of Saché. Free, no reservation required

German :

Im Park stellen Handwerker aus dem Indre-Tal ihre Produkte und ihr Know-how im Rahmen der von der Gemeinde Saché organisierten Veranstaltung « Sur les chemins des talents et savoir-faire » aus. Kostenlos, Ohne Reservierung

Italiano :

Nel parco, gli artigiani della Valle dell’Indre esporranno i loro prodotti e le loro abilità nell’ambito dell’evento « Sur les chemins des talents et savoir-faire » organizzato dal comune di Saché. Gratuito, senza prenotazione

Espanol :

En el parque, los artesanos del valle del Indre expondrán sus productos y habilidades en el marco de la manifestación « Sur les chemins des talents et savoir-faire », organizada por el municipio de Saché. Gratuito, sin reserva previa

