JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE TEMPLE DU ROUVE Saint-André-de-Lancize

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE TEMPLE DU ROUVE

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez le temple du Rouve a l’occasion des journées du patrimoine pour un circuit de 8 km jusqu’au temple de st André de Lancize récemment restauré, ce temple vaut le détour !

Réservation conseillée.

La visite commence au Temple du Rouve, avec des panneaux, la projection d’un DVD et l’évocation de certaines luttes contemporaines. Elle se poursuit par une balade jusqu’au temple de Saint-André-de-Lancize, liée à l’histoire des premiers Camisards, récemment restauré, ce temple vaut le détour !

Projection du film « Les camisards » de René Allio (samedi et dimanche à 15h30) au Temple du Rouve .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 76 31 28 97

English :

Discover the Rouve temple on the occasion of Heritage Days for an 8 km circuit to the recently restored St André de Lancize temple, well worth the detour!

Reservations recommended.

German :

Entdecken Sie den Tempel von Rouve a l’occasion des journées du patrimoine pour une circuit de 8 km jusqu’au temple de st André de Lancize récemment restauré, ce temple vaut le détour!

Eine Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Scoprite il tempio di Le Rouve durante le Giornate del Patrimonio per un circuito di 8 km fino al tempio di St André de Lancize, recentemente restaurato, che merita una visita!

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Descubra el templo de Le Rouve en las Jornadas del Patrimonio para realizar un circuito de 8 km hasta el templo de St André de Lancize, recientemente restaurado, que bien merece una visita

Se recomienda reservar.

