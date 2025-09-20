Journées Européennes du Pätrimoine Place du Chatiague Tence

Journées Européennes du Pätrimoine Place du Chatiague Tence samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Pätrimoine

Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence Haute-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Visite guidée du musée de la pharmacie par les Amis du Vieux Tence. Cette ancienne apothicaire et ses boiseries classées sert d’écrin à l’association.

Place du Chatiague Musée de la Pharmacie Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com

English :

Guided tour of the pharmacy museum by Les Amis du Vieux Tence. This former apothecary’s shop, with its listed woodwork, serves as a showcase for the association.

German :

Geführte Besichtigung des Apothekenmuseums durch die Amis du Vieux Tence. Diese ehemalige Apotheke mit ihren denkmalgeschützten Holzvertäfelungen dient dem Verein als Schmuckkästchen.

Italiano :

Visita guidata al museo della farmacia a cura degli Amici della Vieux Tence. L’ex spezieria, con i suoi rivestimenti in legno, è la vetrina dell’associazione.

Espanol :

Visita guiada del museo de la farmacia por los Amigos del Vieux Tence. Esta antigua botica, con sus paneles de madera catalogados, sirve de escaparate a la asociación.

