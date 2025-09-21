Journées Européennes du Patrimoine Grande Rue Tence
Journées Européennes du Patrimoine Grande Rue Tence dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence Haute-Loire
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame par les Amis du Vieux Tence.
Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com
English :
Guided tour of the Notre-Dame chapel by Les Amis du Vieux Tence.
German :
Geführte Besichtigung der Kapelle Notre-Dame durch die Amis du Vieux Tence.
Italiano :
Visita guidata della cappella di Notre-Dame a cura di Les Amis du Vieux Tence.
Espanol :
Visita guiada de la capilla de Notre-Dame por Les Amis du Vieux Tence.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tence a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon