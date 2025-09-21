Journées Européennes du Patrimoine Grande Rue Tence

Journées Européennes du Patrimoine Grande Rue Tence dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame par les Amis du Vieux Tence.

Grande Rue Chapelle Notre-Dame Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com

English :

Guided tour of the Notre-Dame chapel by Les Amis du Vieux Tence.

German :

Geführte Besichtigung der Kapelle Notre-Dame durch die Amis du Vieux Tence.

Italiano :

Visita guidata della cappella di Notre-Dame a cura di Les Amis du Vieux Tence.

Espanol :

Visita guiada de la capilla de Notre-Dame por Les Amis du Vieux Tence.

