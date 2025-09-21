Journées Européennes du Patrimoine Chaumargeais Tence

Journées Européennes du Patrimoine Chaumargeais Tence dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Chaumargeais Ancienne école de Chaumargeais Tence Haute-Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée de l’Ecole des Prophètes. En 2010, les Amis du Vieux Tence ont inauguré l’arbre de la mémoire deevant l’ancienne école de Chaumargeais qui abrite maintenant le souvenir des enfants cachés et militants à Istor.

Chaumargeais Ancienne école de Chaumargeais Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lesamisduvieuxtence@gmail.com

English :

Guided tour of the Ecole des Prophètes. In 2010, Les Amis du Vieux Tence inaugurated the Tree of Memory in front of the former Chaumargeais school, which now houses the memorial to the hidden and militant children of Istor.

German :

Geführte Tour durch die Ecole des Prophètes. 2010 weihten die Amis du Vieux Tence den Baum der Erinnerung vor der ehemaligen Schule in Chaumargeais ein, der nun die Erinnerung an die versteckten und militanten Kinder in Istor beherbergt.

Italiano :

Visita guidata alla Scuola dei Profeti. Nel 2010, gli Amici di Vieux Tence hanno inaugurato l’Albero della Memoria davanti all’ex scuola Chaumargeais, che oggi ospita il memoriale dei bambini nascosti e militanti di Istor.

Espanol :

Visita guiada a la Escuela de los Profetas. En 2010, los Amigos del Vieux Tence inauguraron el Árbol del Recuerdo frente a la antigua escuela Chaumargeais, que ahora alberga el memorial de los niños ocultos y militantes de Istor.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tence a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon