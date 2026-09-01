Informations pratiques

Loctudy

Journées européennes du patrimoine – Théâtre – Bigoudènes en colère

8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cet été, les comédiens et comédiennes de la troupe du Lac reviennent au musée avec un nouveau spectacle en hommage au centenaire de la célèbre grève des ouvrières des conserveries de Lesconil et du Guilvinec, la grève la plus connue en pays bigouden au XXe siècle dans le secteur de la conserve de poisson. .

8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Théâtre – Bigoudènes en colère Loctudy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden