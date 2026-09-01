Journées européennes du patrimoine – Théâtre – Bigoudènes en colère Loctudy
dimanche 20 septembre 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Journées européennes du patrimoine – Théâtre – Bigoudènes en colère
8 impasse du Nord Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Cet été, les comédiens et comédiennes de la troupe du Lac reviennent au musée avec un nouveau spectacle en hommage au centenaire de la célèbre grève des ouvrières des conserveries de Lesconil et du Guilvinec, la grève la plus connue en pays bigouden au XXe siècle dans le secteur de la conserve de poisson. .
8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – Théâtre – Bigoudènes en colère Loctudy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden
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