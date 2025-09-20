Journées européennes du patrimoine Théâtre de Gascogne Mont-de-Marsan

À l’occasion de la célébration annuelle des monuments patrimoniaux, les Théâtres de Gascogne invitent les publics à découvrir les lieux autrement.

Visite des coulisses et rencontres avec les artistes rythment les échanges entre les publics et l’équipe des Théâtres de Gascogne. Une belle opportunité de partager autour des spectacles passés… et de ceux à venir.

Sa. 20 sept. 2025 9h30

Le Péglé Visite du lieu et rencontre avec la compagnie Lou Pop

Sa. 20 sept. 2025 11h

Le Pôle Visite des espaces et rencontre avec les compagnies Hecho en casa et Anania Danses

Sa. 20 sept. 2025 14h

Le Molière Visite du lieu et découverte de la machinerie d’un théâtre .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

