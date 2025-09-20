Journées Européennes du Patrimoine THÉÂTRE DE THOUARS THÉÂTRE DE THOUARS Thouars

THÉÂTRE DE THOUARS 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La programmation de la saison culturelle 25-26 de S’IL VOUS PLAÎT théâtre de Thouars sera dévoilée à travers la diffusion d’une vidéo présentant tous les spectacles. Elle sera suivie du spectacle Conseils aux spectateurs de Jérôme Rouger/Cie La Martingale. Entrée gratuite, sur réservation au 05 49 66 39 32 ou reservations@theatre-thouars.com .

THÉÂTRE DE THOUARS 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32

English : Journées Européennes du Patrimoine THÉÂTRE DE THOUARS

Season presentation evening and « Conseils aux spectateurs » show by Cie La Martingale.

The S’IL VOUS PLAÎT théâtre de Thouars 25-26 cultural season program will be unveiled through a video presenting all the shows.

German : Journées Européennes du Patrimoine THÉÂTRE DE THOUARS

Abend der Saisonpräsentation und Aufführung « Conseils aux spectateurs » (Ratschläge für Zuschauer) der Cie La Martingale.

Das Programm der kulturellen Saison 25-26 von S’IL VOUS PLAÎT théâtre de Thouars wird durch die Ausstrahlung eines Videos, das alle Aufführungen vorstellt, enthüllt.

Italiano :

Serata di presentazione della stagione e spettacolo « Conseils aux spectateurs » della Cie La Martingale.

Il programma della stagione culturale 25-26 di S’IL VOUS PLAÎT théâtre de Thouars sarà presentato attraverso un video di presentazione di tutti gli spettacoli.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine THÉÂTRE DE THOUARS

Velada de presentación de la temporada y espectáculo « Conseils aux spectateurs » de la Cie La Martingale.

El programa de la temporada cultural 25-26 de S’IL VOUS PLAÎT théâtre de Thouars se desvelará a través de un vídeo de presentación de todos los espectáculos.

