Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Georges-Leygues, l’art déco c’est béton ! Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Georges-Leygues, l’art déco c’est béton !

Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

En 1927, Georges Leygues offre de faire construire une théâtre à condition que la municipalité trouve un emplacement. Le site choisi est celui de l’ancienne prison départementale.

Participez à l’atelier béton découvrez ses performances, techniques et qualités esthétiques.

Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Georges-Leygues, l’art déco c’est béton !

In 1927, Georges Leygues offered to build a theater provided the municipality could find a site. The site chosen was the former departmental prison.

Take part in the concrete workshop: discover the performance, technical and aesthetic qualities of concrete.

German : Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Georges-Leygues, l’art déco c’est béton !

1927 bot Georges Leygues an, ein Theater bauen zu lassen, sofern die Stadtverwaltung einen Standort finden würde. Als Standort wurde das ehemalige Departementsgefängnis gewählt.

Nehmen Sie am Beton-Workshop teil: Entdecken Sie seine Leistungen, Techniken und ästhetischen Qualitäten.

Italiano :

Nel 1927, Georges Leygues si offrì di costruire un teatro a condizione che il comune trovasse un sito. Il sito scelto fu l’ex prigione dipartimentale.

Partecipate al laboratorio di calcestruzzo e scoprite le prestazioni, le tecniche e le qualità estetiche del calcestruzzo.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Théâtre Georges-Leygues, l’art déco c’est béton !

En 1927, Georges Leygues ofreció construir un teatro a condición de que el municipio encontrara un emplazamiento. El lugar elegido fue la antigua prisión departamental.

Participe en el taller de hormigón y descubra las prestaciones, técnicas y cualidades estéticas del hormigón.

